У жителей Иркутской области, Забайкалья, Бурятии и Якутии появилась возможность снизить ежемесячный платеж в первый год ипотеки

Сбер с 10 декабря запустил опцию «Сниженный платеж», которая позволяет заёмщику взять ипотеку по базовой программе и снизить ежемесячный платёж на 30% в первые 13 месяцев пользования ипотекой.

Продукт доступен при покупке квартиры в готовом или строящемся доме, частного дома и гаража. Опция бесплатна, при этом ставка по кредиту увеличивается на 0,5%. Благодаря сниженному платежу у заемщика есть возможность платить меньше в первое время после получения кредита.

Так, в течение 13 месяцев клиент будет вносить только основной долг и 70% от начисленных процентов. Остальную сумму банк равномерно распределит на оставшиеся платежи по ипотеке — с 14-го по последний месяц кредита.

Покупка квартиры — это еще и расходы на ремонт и покупку мебели. А если жилье не достроено, многим приходится платить за аренду. Благодаря опции «Сниженный платеж» на эти цели можно потратить ту часть денег, которой планировалось погашать ипотеку.

Подключение опции происходит в момент получения ипотеки. Отдельно платить ничего не нужно — оплатой считается увеличение ставки по кредиту на 0,5%. Дополнительные подробности можно узнать у ипотечного менеджера.

«Большое преимущество опции «Сниженный платеж» — это возможность решить квартирный вопрос при ограниченных финанса. Если сейчас некомфортно отдавать полную сумму ежемесячного платежа, то с новой опцией целый год он будет ниже. За это время клиент может решить свои вопросы, например, продать другую недвижимость или получить деньги с депозита», — Рушан Сахбиев, председатель Байкальского банка Сбербанка.

Помимо «Сниженного платежа» в Сбере доступна новая опция «Ставка на снижение» - это возможность гарантированно снизить ставку по ипотечному кредиту в будущем, начиная с 14-го месяца погашения при снижении ключевой ставки ЦБ.