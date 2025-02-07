Когда Банк России представит новую купюру в 1000 рублей

Банк России сообщил о планах представить обновленную купюру номиналом 1000 рублей в конце 2025 года, как было объявлено в официальном телеграм-канале регулятора.

Центральный банк также объяснил, почему возобновлена печать банкнот номиналом 5 и 10 рублей. В прошлом такие купюры пользовались популярностью, но быстро изнашивались, и их заменили монетами. Однако сейчас предпочтения изменились, и бумажные деньги снова стали востребованными.

«В 2022 году Банк России возобновил печать этих банкнот, добавив защитный лак для увеличения их срока службы. Печать теперь более экономична, чем чеканка монет, и транспортировка банкнот проще», — говорится в сообщении.