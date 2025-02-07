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Зимний Байкал ждет: S7 Airlines увеличивает количество рейсов из Москвы

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С 7 февраля S7 Airlines запускает дополнительный ежедневный рейс в Иркутск из аэропорта Домодедово, увеличивая количество рейсов до трех в день.

Путешественники смогут насладиться видом на знаменитый байкальский лед. В феврале и марте лед становится особенно толстым, а число солнечных дней увеличивается. Это время идеально подходит для путешествий, активного отдыха, эффектных фотосессий и наслаждения красотами зимнего Байкала.

Перелеты осуществляются на комфортабельных самолетах Airbus 320 и Boeing 737-800, оборудованных кабинами бизнес-класса и рассчитанных на 164 и 176 мест соответственно.

Напомним, в 2024 году пассажиропоток аэропорта Иркутск вырос на 4%, достигнув 3,95 млн человек. Этот рост и увеличение внутреннего туризма потребовали расширения инфраструктуры. В 2023 году началось строительство модульного пассажирского павильона для внутренних рейсов, завершенное осенью 2024 года. Однако открытие терминала было отложено на неопределенный срок из-за судебных разбирательств.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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