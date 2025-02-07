Ремонт в Доме офицеров в Иркутске полностью завершат в декабре 2025 года

В Иркутске продолжается ремонт Дома офицеров. Практически завершена укладка кровли, весной по ее периметру установят декоративное ограждение. Внутри завершаются демонтажные работы, рассказал губернатор Игорь Кобзев.

«Полное завершение ремонта запланировано на декабрь 2025 года. Важно завершить этот объект именно в год 80-летия Великой Победы. В обновленном здании планируем разместить центр патриотического воспитания молодежи, а также расширить существующий музей боевой славы», – пояснил глава региона.

Сейчас ведутся реставрационные мероприятия. Предстоит восстановить и привести в порядок около 10 тыс. метров старинной лепнины. Кроме того, в процессе рабочие обнаружили много новых элементов и пристроек. Их историческую значимость еще предстоит оценить.