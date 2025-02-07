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Пониженную таможенную ставку на экспорт рапса ввели в Иркутской области

Правительство России установило для Приангарья квоту на экспорт отдельных видов семян рапса по самой низкой ставке – 6,5%. Распоряжение об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин после соответствующей просьбы губернатор Игоря Кобзева, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Пониженная таможенная ставка на экспорт рапса, производимого в Приангарье, установлена до 31 августа 2025 года. Размер тарифной квоты составляет 100 тысяч тонн. Данная мера позволит реализовать продукцию на экспорт на выгодных для сельхозтоваропроизводителей условиях.

В рамках уборочной кампании 2024 года сельхозтоваропроизводители Приангарья убрали рапс с площади 95 тыс. га, что в 1,3 раза выше посевной площади 2023 года. По итогам уборочной валовой сбор рапса в прошлом году превысил уровень позапрошлого года почти в 1,5 раза и составил 147,6 тысячи тонн.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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