Директор мебельной фирмы в Иркутской области присвоила деньги более 30 клиентов

Директора мебельной фирмы в городе Усолье-Сибирском Иркутской области признали виновной в присвоении денег клиентов. Установлена причастность женщины к 32 эпизодам преступлений, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным ведомства, с января 2021 года по октябрь 2023 года директор фирмы, которая занималась торговлей мебелью и прочими товарами, присвоила деньги клиентов, обратившихся за приобретением корпусной мебели.

Сумма причиненного ущерба превысила 1,5 млн рублей. Средства бизнесвумен тратила на личные нужды и оплату аренды помещения магазина. Женщину осудили и отправили на 7 лет в колонию общего режима.