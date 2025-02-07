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Двое рыбаков провалились под лед Байкала: оба погибли

Двое рыбаков, которые выехали на поверхность озера Байкал на машине, ушли под лед вместе с транспортом. Инцидент произошел в районе села Максимиха Республики Бурятия, сообщает пресс-служба МЧС России.

О пропаже людей стало известно 4 февраля: после рыбалки они не вернулись. Специалисты Байкальского ПСО МЧС России обследовали 20 километров прибрежной полосы, съезды на лед и 3 километра акватории. После этого они нашли место провала автомобиля и документы одного из рыбаков.

Сегодня с помощью подводной камеры автомобиль нашли на 7-метровой глубине. В 3 метрах от машины подо льдом при погружении водолазы обнаружили тела мужчин. Предположительно, люди успели покинуть транспорт после провала, но не смогли выбраться из ледяной пучины.

Толщина льда на указанном участке – около 8 сантиметров. По данным спасателей, такой лед не выдержит и одного человека.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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