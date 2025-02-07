Комплексный ремонт улицы Геологов проведут в Иркутске в 2025 году

В Иркутске в 2025 году отремонтируют улицу Геологов на участке от Академической до Геологов, 28, протяженность которого составляет почти 1 км. Работы выполнят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба мэрии.

Подрядчик уже определен подрядчик. В соответствии с техническим заданием он должен будет обустроить проезжую часть, тротуары и обочины, установить бордюры и ограждения, восстановить наружное освещение. Также предусмотрено устройство ливневой канализации. После проведения всех работ планируется нанести разметку, смонтировать дорожные знаки, установить тактильную плитку.

По данным в документации на портале госзакупок, стоимость проекта составит 72,7 млн рублей. Ремонт начнется 15 апреля, завершить его необходимо до 15 ноября.