Почти никто из иркутян не готов получать зарплату в цифровых рублях

Аналитики провели исследование и выяснили, сколько жителей Иркутска готовы получать заработную плату в цифровых рублях. Результатами поделился SuperJob.

Большинство иркутян не хотят получать зарплату или ее часть в цифровых рублях, согласен на это только каждый десятый: 3% ­– на весь заработок «в цифре», еще 7% – часть заработка.

Среди мужчин больше, чем среди женщин как желающих получать весь заработок либо его часть в цифровых рублях, так и нежелающих.

Больше всего согласных получать в цифровой валюте всю зарплату или ее часть – среди иркутян с доходом от 100 тысяч рублей в месяц.