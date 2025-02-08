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Тридцать человек эвакуировались из многоквартирного дома в Иркутске из-за пожара

Пожар произошел в одной из квартир в многоэтажном доме на улице Академической в Иркутске. В результате инцидента из здания  самостоятельно эвакуировались 30 человек из-за задымления, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Открытое горение на 15 квадратах ликвидировали 23 специалиста с помощью семи единиц техники. Предварительно причиной возгорания стало короткое замыкание.

На месте инцидента огнеборцы обнаружили травмированную 54-летнюю женщину в комнате, где произошел пожар. Ее передали врачам.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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