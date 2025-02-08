Сильный ветер разрушил лед на Байкале

Заседание КЧС состоялось в Иркутской области, где присутствующие обсудили ледовую обстановку в регионе. На нее повлияли погодные явления, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.

«На Байкале из-за сильного ветра местами разрушился ледовый покров. Выходить на лед вне специально оборудованных мест не рекомендуется», – пояснили власти.

Кроме того, в регионе из-за теплого начала зимы толщина льда на большинстве рек ниже нормы.

Что касается текущего месяца, то февраль по температурным значениям близок к норме. Морозная погода, согласно прогнозам, сохранится до 9 февраля, ночные температуры будут достигать -37 градусов, днем – до -25. Далее ожидается заток теплого воздуха из Западной Сибири, температура немного повысится.

Напомним, порывы ветра на Байкале до 40 м/с фиксировались 4-5 февраля. В регионе действовал режим повышенной готовности.