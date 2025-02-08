Огромную майнинговую ферму вывезли с территории «Усольехимпрома»

В Иркутской области прекратили деятельность организации-майнера на площадке предприятия «Усольехимпром». Это произошло по решению суда, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, майнинг-ферма была обнаружена в 2023 году. Ее мощность в 8,1 МВт значительно превышала пороговые значения, которые предопределяли необходимость согласования проекта технических условий на присоединение с системным оператором.

Фактически организация функционировала в отсутствие надлежащего технологического присоединения. Несогласованные нагрузки влияли на работоспособность не только самого потребителя, но и в целом на энергосистему, что могло повлиять на бесперебойность энергоснабжения населения.

В связи с этим организацию обязали приостановить работу до устранения нарушений, энергосбытовую компанию – ограничить режим потребления электроэнергии.

После прокурорского вмешательства по решению суда энергосбытовая компания полностью ограничила организации-майнеру потребление электрической энергии по всем точкам присоединения, и последняя вывезла майнинговое оборудование с территории бывшей промышленной площадки.