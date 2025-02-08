«Сотрудник энергосбытовой компании» обманул пенсионерку из Приангарья на 1 млн рублей

Пенсионерка из Усолья-Сибирского стала жертвой мошенников. Они представлялись сотрудниками различных организаций и ведомств, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

По данным правоохранителей, 70-летней женщине на сотовый телефон позвонил незнакомец, который представился сотрудником энергосбытовой компании. Он попросил продиктовать код из SMS-сообщения якобы для постановки в электронную очередь на замену электросчетчиков.

Получив код, мошенники завладели личными данными сибирячки. Затем с женщиной связалась девушка, которая под видом специалиста портала «Госуслуги» сообщила ей о взломе личного кабинета. Она также рассказала, что преступники пытаются снять со счета деньги. Чтобы предотвратить преступление, она попросила действовать по инструкции «сотрудника силовых структур».

Далее мошенники под видом правоохранителей посоветовали усольчанке перевести имеющиеся сбережения на «безопасный счет» для их сохранения. Таким образом, через банкомат она отправила 1 миллион 150 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», ведется расследование.