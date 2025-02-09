Ремонт путепроводов в Иркутске и Ангарске завершат в 2025 году

Десять дорожных объектов, ремонт которых начали в прошлые годы, сдадут в эксплуатацию в этом году в Иркутской области. На их обустройство было выделено 2,3 млрд рублей, рассказали в пресс-службе правительства региона.

На трассе Тайшет – Чуна – Братск работы завершат сразу на четырех участках. Самые сложные мероприятия проводят по реконструкции участка с 82-го по 89-й км в Чунском районе и капитальному ремонту участка с 215-го по 220-й км в Братском районе. На участках с 31-го по 45-й км и с 93-го по 101-й км в Чунском районе завершат работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия.

Еще один переходящий объект – участок дороги Братск – Усть-Илимск с 199-го по 203-й км в Усть-Илимском районе. Там уже уложили водопропускные трубы и сделали выравнивающий слой. В этом году продолжат работы по укладке асфальтобетонного покрытия, установят дорожные знаки и нанесут разметку.

Также по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина начат ремонт дороги на острове Ольхон. Работы проводят на трех участках общей протяжённостью 12 километров – это подъезд к Хужиру, его главная улица и участок от Хужира до Харанцов. Осенью завершат работы на четырех мостовых переходах: через реку Лена в Усть-Кутском районе, реку Тутура в Жигаловском районе, реку Белая в Черемховском районе и реку Джидыкан в Чунском муниципальном округе.

В Иркутске капитально ремонтируют путепровод на станции Батарейная. На новом сооружении будут обустроены широкие тротуары по обеим сторонам, что повысит пешеходную доступность и сделает его удобным для маломобильных граждан. Сейчас специалисты готовятся приступить к установке последней из семи опор.

В Ангарске тоже капитально ремонтируют путепровод, который находится в Мегете. В этом году рабочие приступят к монтажу металлической конструкции, устройству подходов к путепроводу и укладке асфальтобетонного покрытия. В Усолье-Сибирском проводят реконструкцию проспекта Ленинский, где уже обустроили ливневую канализацию, установили наружное освещение и сделали устройство выравнивающего слоя.

Общая протяженность объектов составляет более 49 километров.