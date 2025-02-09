Большинство иркутян одобряют запрет на продажу алкоголя людям до 21 года

Следственный комитет России и Минздрав страны предлагают запретить продажу алкоголя людям в возрасте до 21 года. Эту инициативу поддерживают большинство жителей Иркутска, выяснили аналитики SuperJob.

«Практически 2 из 3 иркутян – 62% – одобряют инициативу, каждый пятый – 21% – против запрета, 17% – пока не определились», – говорится в сообщении.

7 из 10 горожан, не употребляющих алкоголь, и 60% из тех, кто не отказывает себе в спиртном, поддерживают предложение. Горожане в возрасте от 35 до 45 лет чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше, согласны с предложением – 73%.

Наибольшую поддержку инициатива получила у женщин – 64% против 60%.