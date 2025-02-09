Жители Иркутской области смогут 10 февраля увидеть затмение Марса

Редкое астрономическое явление – затмение Марса – смогут увидеть жители Иркутской области ранним утром 10 февраля. Об этом в своем тг-канале рассказал председатель Иркутского Регионального Астрономического Общества Павел Никифоров.

«Покрытие начнется с исчезновения Марса за западной, неосвещенной частью лунного диска в 4 часа 10 минут по Иркутскому времени в западной части неба на высоте 28,3 градуса над горизонтом», – пояснил астроном.

Появление Марса из-за восточного, освещенного Солнцем края лунного диска можно будет наблюдать в 5 часов 8 минут: Луна в это время будет находится на высоте в 19,6 градуса над западным горизонтом.

По данным Павла Никифорова, жителям Приангарья повезло, поскольку увидеть это явление можно будет только с очень маленькой части поверхности земного шара: на остальной его территории это будет сделать нельзя.

В следующий раз Луна закроет Марс 30 июня 2025 года, однако это явление будет наблюдаться только в небольшой части Тихого океана и не затронет суши.