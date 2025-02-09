Российская фигуристка Алина Загитова прокатилась на коньках по льду Байкала

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова приехала в Иркутскую область. Здесь она посетила озеро Байкал, по льду которого прокатилась на коньках. Соответствующие кадры спортсменка опубликовала в своих соцсетях.

«Мы на Байкале!», – воскликнула в одной из видеозаписей Алина Загитова и добавила, что посещение этого места было ее мечтой.

Фигуристка проехалась на хивусе, прошлась по прозрачному льду и прокатилась по нему на коньках, а также покормила лису, которая встретилась ей прямо на поверхности водоема. Самые яркие моменты визита в Приангарье гостья запечатлела с помощью фото и видео.