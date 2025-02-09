Россия будет бороться с украинскими мошенниками: главное за выходные

За прошедшие выходные стало известно, что Илон Маск открестился от TikTok, президент России поручил начать борьбу с телефонными аферистами из Украины, жители РФ усилили частоту бронирований на майские праздники, а в Иркутской области ликвидировали огромную майнинговую ферму. Подробности – в обзоре SIA.RU.

Маск отказался от TikTok

Глава нового департамента по повышению эффективности государственного управления США Илон Маск раскрыл свои планы относительно TikTok: миллиардер заявил, что не подавал предложений по его покупке. «У меня нет никаких планов относительно того, что бы я делал, если бы владел TikTok», – отметил Маск и подчеркнул, что лично даже не пользуется этим сервисом.

Россия без мошенников

Власти РФ усиленно продолжают борьбу с телефонными аферистами, в том числе заграничными. Президент Владимир Путин поручил разработать дополнительные меры по блокировке звонков мошенников с территории Украины и других недружественных стран, а также представить предложения об улучшении идентификации номеров, которыми пользуются государственные органы и организации: необходимо, чтобы эти сведения отображались на мобильных устройствах абонентов. Крайним сроком исполнения обозначено 1 июля 2025 года.

Майские праздники в России

59% россиян планируют отметить майские праздники на родине: число бронирований отелей на соответствующие даты уже увеличилось в четыре раза в сравнении с 2024-м. Больше всего соотечественников в РФ поедут в Санкт-Петербург. Популярностью также пользуются Сочи, Москва, Казань и Калининград. За границу жители нашей страны в основном отправятся в турецкий Стамбул, белорусский Минск, французский Париж, корейский Сеул и японский Токио.

Приангарье без майнинга

Иркутская область продолжает активно бороться с нелегальным майнингом. Накануне была завершена работа по закрытию большой «фермы» мощностью 8,1 МВт, которая располагалась на территории «Усольехимпрома». По решению суда энергосбытовая компания полностью ограничила организации потребление электричества по всем точкам присоединения, и последняя вывезла оборудование с территории бывшей промышленной площадки.

Звезды на Байкале

Несмотря на непростую ледовую обстановку в Приангарье Байкал продолжает оставаться притягательным местом для туристов, в том числе для знаменитостей. Накануне озеро посетила российская фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова. Спортсменка проехалась на хивусе, прошлась по прозрачному льду и прокатилась по нему на коньках, а также покормила лису, которая встретилась ей прямо на поверхности водоема. Посетив Байкал, она исполнила свою мечту.