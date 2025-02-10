Трамп планирует ввести 25% торговые пошлины на металл

Президент США Дональд Трамп объявил о планах ввести 25-процентные пошлины на импорт стали и алюминия из всех стран, сообщает AP. Он уточнил, что тарифы затронут металлы из всех государств, однако дата их вступления в силу пока не определена.

Трамп также заявил о намерении ввести "взаимные тарифы", если другая страна взимает пошлины на американские товары. "Если они берут с нас 130%, а мы с них ничего, это не может продолжаться", — подчеркнул он.

Ранее, в свой первый президентский срок, Трамп уже вводил пошлины на металлы. В 2018 году он установил 25-процентные пошлины на сталь и 10-процентные на алюминий, исключая Канаду и Мексику, но позже пошлины были отменены.

Трамп ранее подчеркивал, что американская промышленность страдает от агрессивных внешнеторговых практик других стран. В качестве примера он приводил слова Илона Маска о 25-процентной пошлине на ввоз американских автомобилей в Китай, тогда как ввоз китайских в США облагался лишь 2,5-процентной.

Мнения экспертов о последствиях торговых войн расходятся. Одни считают, что последствия американских решений серьезно отразятся на странах-участниках. Другие уверены, что третьи страны, такие как Россия, даже могут выиграть от ситуации, заменив выпадающие объемы. Российский предприниматель Олег Дерипаска уверен, «любая торговая война — это потери для всех».