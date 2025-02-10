Трамп обсуждает с Путиным пути к миру на Украине: что дальше?

Президент США Дональд Трамп рассказал, что обсудил по телефону с президентом России Владимиром Путиным ситуацию на Украине, сообщают "Ведомости" со ссылкой на New York Post (NYP).

Трамп не ответил на вопрос, сколько раз разговаривали два лидера, но заявил, что Путину «действительно небезразлична» ситуация на поле боя и он «хочет видеть, как люди перестают умирать».

Трамп подчеркнул, что если бы он был президентом в 2022 году, конфликт бы не начался, так как у него всегда были хорошие отношения с Путиным.

Президент США также заявил о наличии у него конкретного плана по прекращению войны. Обращаясь к советнику по национальной безопасности Майку Уолцу, он сказал: «Давайте начнем эти встречи. Они Путин и Зеленский хотят встретиться».

Однако ранее президент России Владимир Путин заявлял, что легитимность полномочий Зеленского истекла в мае 2024 года, и нелегитимный лидер не может подписывать соглашения.

Специальный представитель президента США по Украине Кит Келлог заявил в интервью NYP, что и России, и Украине придется идти на уступки. Он также отметил, что Трамп планирует сначала остановить боевые действия на Украине, а затем перейти к мирным переговорам и сделке с Киевом по редкоземельным металлам.