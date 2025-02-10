Новости

Туризм 2025, последние новости
«НУУР 1642» представит Иркутск на международной выставке туризма MITT
Российская фигуристка Алина Загитова прокатилась на коньках по льду Байкала
Зимний Байкал ждет: S7 Airlines увеличивает количество рейсов из Москвы
Все материалы сюжета

Трамп обсуждает с Путиным пути к миру на Украине: что дальше?

Президент США Дональд Трамп рассказал, что обсудил по телефону с президентом России Владимиром Путиным ситуацию на Украине, сообщают "Ведомости" со ссылкой на New York Post (NYP).

Трамп не ответил на вопрос, сколько раз разговаривали два лидера, но заявил, что Путину «действительно небезразлична» ситуация на поле боя и он «хочет видеть, как люди перестают умирать».

Трамп подчеркнул, что если бы он был президентом в 2022 году, конфликт бы не начался, так как у него всегда были хорошие отношения с Путиным.

Читайте также:

Пятерых жителей Иркутской области вернули из украинского плена
5 февраля 2025
Первые СберКарты Ветерана выдали в Иркутске
4 февраля 2025

Президент США также заявил о наличии у него конкретного плана по прекращению войны. Обращаясь к советнику по национальной безопасности Майку Уолцу, он сказал: «Давайте начнем эти встречи. Они Путин и Зеленский хотят встретиться».

Однако ранее президент России Владимир Путин  заявлял, что легитимность полномочий Зеленского истекла в мае 2024 года, и  нелегитимный лидер не может подписывать соглашения.

Специальный представитель президента США по Украине Кит Келлог заявил в интервью NYP, что и России, и Украине придется идти на уступки. Он также отметил, что Трамп планирует сначала остановить боевые действия на Украине, а затем перейти к мирным переговорам и сделке с Киевом по редкоземельным металлам.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Материалы сюжета "СВО: Спецоперация России на Украине, 2022, последние новости":
Все материалы сюжета (393)


Реклама на сайте

Слата
Вкусы, запахи, эмоции. Как «Слата» расширяет покупательский опыт
Дмитрий Ишевский, «Слата», «ХлебСоль»: «Фуд-ритейл пересмотрит стратегию развития»
«Амбассадоры бренда – среди нас»
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес