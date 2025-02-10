Новости

Туризм 2025, последние новости
«НУУР 1642» представит Иркутск на международной выставке туризма MITT
Российская фигуристка Алина Загитова прокатилась на коньках по льду Байкала
Зимний Байкал ждет: S7 Airlines увеличивает количество рейсов из Москвы
Все материалы сюжета

Отказ от вакцинации против COVID-19 может привести к отстранению от работы

Конституционный суд Российской Федерации признал законной практику отстранения работников от выполнения своих обязанностей при отказе пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции. Решение суда основано на рассмотрении жалоб Наталии Орловой из Санкт-Петербурга и Евгения Моканца из Приморского края, которые ранее были отстранены от работы без сохранения заработной платы из-за отсутствия прививки, сообщают "Ведомости".

Читайте также:

В Китае зафиксировали вспышку метапневмовируса
6 января 2025
Школьников в 16 регионах России отправили на дистант из-за роста заболеваемости пневмонией
5 ноября 2024

Наталия Орлова, работавшая в социальной сфере, была отстранена в декабре 2021 года после того, как ей неоднократно предлагалось вакцинироваться или представить медицинскую справку о наличии противопоказаний. Аналогичный случай произошел с Евгением Моканцем, который работал в транспортной компании и был отстранен в октябре 2021 года.

Конституционный суд указал, что у работодателей имелись достаточные основания для таких действий, поскольку обязательная вакцинация для некоторых категорий граждан, включая сотрудников социальных служб и транспортных компаний, была предусмотрена постановлениями главных государственных санитарных врачей регионов.

Этот прецедент стал очередным подтверждением единой судебной практики по подобным вопросам. Управляющий партнер адвокатского бюро «Пропозитум» Дмитрий Галанцев отметил, что суды всех инстанций последовательно поддерживают позицию работодателей в делах об отстранении сотрудников из-за отказа от вакцинации.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Материалы сюжета "Новая волна коронавируса 2024 #коронавирус #COVID-19 #ковид #XEC #омикрон":
Все материалы сюжета (450)


Реклама на сайте

Слата
Вкусы, запахи, эмоции. Как «Слата» расширяет покупательский опыт
Дмитрий Ишевский, «Слата», «ХлебСоль»: «Фуд-ритейл пересмотрит стратегию развития»
«Амбассадоры бренда – среди нас»
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес