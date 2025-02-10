Отказ от вакцинации против COVID-19 может привести к отстранению от работы

Конституционный суд Российской Федерации признал законной практику отстранения работников от выполнения своих обязанностей при отказе пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции. Решение суда основано на рассмотрении жалоб Наталии Орловой из Санкт-Петербурга и Евгения Моканца из Приморского края, которые ранее были отстранены от работы без сохранения заработной платы из-за отсутствия прививки, сообщают "Ведомости".

Наталия Орлова, работавшая в социальной сфере, была отстранена в декабре 2021 года после того, как ей неоднократно предлагалось вакцинироваться или представить медицинскую справку о наличии противопоказаний. Аналогичный случай произошел с Евгением Моканцем, который работал в транспортной компании и был отстранен в октябре 2021 года.

Конституционный суд указал, что у работодателей имелись достаточные основания для таких действий, поскольку обязательная вакцинация для некоторых категорий граждан, включая сотрудников социальных служб и транспортных компаний, была предусмотрена постановлениями главных государственных санитарных врачей регионов.

Этот прецедент стал очередным подтверждением единой судебной практики по подобным вопросам. Управляющий партнер адвокатского бюро «Пропозитум» Дмитрий Галанцев отметил, что суды всех инстанций последовательно поддерживают позицию работодателей в делах об отстранении сотрудников из-за отказа от вакцинации.