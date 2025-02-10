Стоматологи в Иркутске зарабатывают больше других врачей

За год их зарплаты выросли почти на 40%. Данные приводит рекрутинговый сервис hh.ru.

Медиана заработных плат, которые работодатели готовы платить местным стоматологам, составила 139 тыс. рублей, и по сравнению с 2023 годом эта сумма выросла на 39%, или на 39 тыс. рублей.

Кроме того, предлагаемые стоматологам зарплаты выгодно отличаются от коллег «по цеху». Специалисты с квалификацией врача в 2024 году могли рассчитывать на зарплату в 89,2 тыс. рублей в среднем, т. е. на 49,8 тыс. рублей меньше, чем у их коллег-дантистов.

В начале 2025 года максимально высокий уровень предлагаемых зарплат для иркутских зубных врачей зафиксирован в вакансии стоматолога-ортодонта (500 тыс. рублей). Чтобы претендовать на эту работу, кандидату нужно быть готовым к переезду, при этом компания возьмет на себя расходы на перелет и аренду квартиры будущего сотрудника.

Топ высокооплачиваемых вакансий для стоматологов. Иркутская область, январь-февраль 2025 года: