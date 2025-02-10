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Семь арбитражных управляющих Иркутской области дисквалифицированы в 2024 году

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Один из управляющих был дисквалифицирован дважды.

В 2024 году Управление Росреестра по Иркутской области рассмотрело 217 жалоб на действия арбитражных управляющих. В результате было возбуждено 136 дел об административных правонарушениях. В 25 случаях дела были инициированы после обнаружения достаточных данных для привлечения к ответственности по статьям 14.13 КоАП РФ.

После рассмотрения дел в 105 случаях арбитражным управляющим были предъявлены обвинения по частям 3 и 3.1 статьи 14.13 КоАП РФ. Судами Иркутской области в течение года было назначено 9 штрафов, а также принято 8 решений о дисквалификации сроком на 6 месяцев. Один из управляющих был дисквалифицирован дважды. Кроме того, вынесены 15 предупреждений и сделано 76 устных замечаний.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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