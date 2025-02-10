На родине писателя Вампилова МегаФон ускорил интернет

Около шести тысяч жителей посёлков Кутулик и Костино Иркутской области теперь могут смотреть видеоконтент в высоком качестве, общаться в мессенджерах и просматривать ленты новостей на комфортных интернет-скоростях.

Кутулик – один из старейших посёлков в Приангарье, возникший как почтовая станция на Московском тракте. Сегодня это достаточно крупный населённый пункт с развитой социальной инфраструктурой, где проживает более 5 тысяч человек. Известен он благодаря писателю и драматургу Александру Вампилову, который вырос в посёлке. Фильмы по его произведениям вошли в золотую коллекцию советского кинематографа. В посёлке есть дом-музей, тематические кафе, проводятся фестивали имени Вампилова, где можно познакомиться с творчеством писателя.

Инженеры МегаФона установили телеком-оборудование в жилом квартале посёлка и развернули высокочастотный диапазон LTE с повышенной проникающей способностью как на улице, так и внутри помещений. Это позволило увеличить ёмкость существующей базовой станции, пропорционально распределить пользовательскую нагрузку на сеть и ускорить интернет, средняя скорость которого теперь составляет 20 Мбит/с.

Работы также проводились в небольшом посёлке Костино, численность населения которого около восьмисот человек. Здесь есть детский сад, больница, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Часть из этих учреждений попало в зону действия обновлённого телеком-оборудования. Абоненты смогут пользоваться цифровыми сервисами и получать необходимую информацию с ещё большим комфортом.

«Для жителей малочисленных и отдаленных поселений мобильный интернет помогает решать бытовые, повседневные задачи, делать заказы на маркетплейсах, обращаться в государственные организации. Чтобы сохранить для сельчан комфортные скорости интернета при растущей нагрузке на сеть, оператор модернизировал существующую инфраструктуру в посёлках. И мы видим, что наши абоненты активно пользуются обновлённой сетью. В посёлке Кутулик объём трафика в январе вырос в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Костино похожая ситуация – местные жители сгенерили на 39% больше трафика, чем в 2024 году», – отметил директор МегаФона в Иркутской области Евгений Белый.