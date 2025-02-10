Власти усилят борьбу с кибермошенниками

Новеллы в законодательство называют самыми объемными за последние годы. Об этом пишет бизнес-издание РБК.

В ближайшее время комиссия правительства по законопроектной деятельности рассмотрит пакет поправок в несколько десятков законов и нормативно-правовых актов, направленных на борьбу с кибермошенничеством.

Разработку поправок подтвердил РБК вице-премьер Дмитрий Григоренко.

Документы вводят запрет на использование зарубежных мессенджеров для служебной коммуникации в госорганах, банках и других организациях. Перечень мессенджеров составит Роскомнадзор. Российские мессенджеры можно использовать после идентификации через ЕСИА. Владельцы маркетплейсов с более чем 200 тыс. пользователей должны идентифицировать продавцов через ЕСИА.

Обязательная маркировка звонков от организаций и международных номеров позволит пользователям отличать их от мошенников. Абоненты смогут отказаться от рекламных рассылок и спам-звонков. Операторы обязаны отправлять СМС с кодами идентификации только после завершения вызова.

Госорганы смогут получать данные от операторов связи для обеспечения безопасности. Запрещается использование иностранных спутниковых терминалов, чья работа ограничена в России. Вводится биометрическая идентификация для оформления кредитных выписок и микрозаймов. Через «Госуслуги» можно установить запрет на заключение договоров на услуги связи без личного присутствия. Банки и соцсети должны обеспечить возможность биометрической авторизации, которая остается добровольной.