Иркутский садовод заплатит более 200 тыс. рублей за майнинг криптовалюты

В одном из садоводств Свердловского района Иркутска энергетики обнаружили майнинг цифровой валюты: обычный домик потреблял в 6 раз больше электроэнергии, нежели его соседи. Теперь предприимчивой семье по решению суда предстоит заплатить 212 тыс. рублей за использование электроэнергии не на коммунально-бытовые нужды.

Инспектор «Иркутскэнергосбыта» при проверке электроустановки обнаружил, что рядом с основным домом есть нежилое строение с признаками работы майнингового оборудования. Вблизи него был очень устойчивый сигнал Wi-fi сети, а тепловизионная съемка зафиксировала характерные перепады температуры. Энергетики выяснили, что в течение 3 лет средняя часовая потребляемая мощность составляет 20,22 кВт, это довольно высокий показатель для садового дома.

При более детальном анализе энергопотребления садового участка энергетики выявили, что с декабря 2020 года дом стал показывать стабильно высокое потребление. Аналогичные по площади дома в садоводстве расходуют 2,3 тыс. кВт*ч в месяц, что в 6 раз меньше, чем среднемесячный расход проверяемого объекта. Стоит отметить, владелец на момент проверки был дома, однако доступ к строению инспектору «Иркутскэнергосбыта» не предоставил, отметив, что майнингом занимается его сын.

Итогом разбирательств стало решение Иркутского областного суда, который установил – взыскать с ответчика задолженность по оплате за электроэнергию в размере 212 095,3 руб. Эта сумма – перерасчет платы за потребленную электрическую энергию со льготного тарифа на коммерческий.