Новости

Туризм 2025, последние новости
«НУУР 1642» представит Иркутск на международной выставке туризма MITT
Российская фигуристка Алина Загитова прокатилась на коньках по льду Байкала
Зимний Байкал ждет: S7 Airlines увеличивает количество рейсов из Москвы
Все материалы сюжета

Рынок не ждёт снижения ключевой ставки раньше августа

Российский рынок акций застопорился в диапазоне 2900-2930 пунктов по индексу Мосбиржи, демонстрируя за неделю почти нулевое изменение.

– Инвесторы ожидают решения Центробанка по ключевой ставке и предложений Трампа по урегулированию конфликта на Украине, – отмечает эсперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин. – Если негативные тенденции в экономике перевесят инфляционное давление, повышение ставки не произойдет, и прогнозы будут смещаться в сторону периода начала снижения ставки.

ЦБ прогнозирует пик инфляции в апреле. Регулятор будет наблюдать за замедлением роста цен, и возможно, начнет обсуждать снижение ставок к концу весны.

Читайте также:

Аксаков: ЦБ не будет повышать ключевую ставку
6 февраля 2025
Эксперты не ожидают смягчения политики ЦБ
6 февраля 2025

– Однако, судя по котировкам ОФЗ, рынок ожидает снижения ставки не раньше августа, – поясняет эксперт. – В такой ситуации стоит обратить внимание на акции с высокой дивидендной доходностью, такие как Лукойл и Газпромнефть. Для компаний с высокой долговой нагрузкой снижение ставок критично, так как текущий уровень в 21% оставляет их в сложном финансовом положении.

Что касается предложений Трампа по Украине, рынок не ожидает скорого разрешения конфликта. Однако, если появятся признаки урегулирования, реакция на рынке акций будет значительной. С начала года многие акции уже подорожали более чем на 10%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Материалы сюжета "Ключевая ставка":
Все материалы сюжета (107)


Реклама на сайте

Слата
Вкусы, запахи, эмоции. Как «Слата» расширяет покупательский опыт
Дмитрий Ишевский, «Слата», «ХлебСоль»: «Фуд-ритейл пересмотрит стратегию развития»
«Амбассадоры бренда – среди нас»
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес