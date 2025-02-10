Рынок не ждёт снижения ключевой ставки раньше августа

Российский рынок акций застопорился в диапазоне 2900-2930 пунктов по индексу Мосбиржи, демонстрируя за неделю почти нулевое изменение.

– Инвесторы ожидают решения Центробанка по ключевой ставке и предложений Трампа по урегулированию конфликта на Украине, – отмечает эсперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин. – Если негативные тенденции в экономике перевесят инфляционное давление, повышение ставки не произойдет, и прогнозы будут смещаться в сторону периода начала снижения ставки.

ЦБ прогнозирует пик инфляции в апреле. Регулятор будет наблюдать за замедлением роста цен, и возможно, начнет обсуждать снижение ставок к концу весны.

– Однако, судя по котировкам ОФЗ, рынок ожидает снижения ставки не раньше августа, – поясняет эксперт. – В такой ситуации стоит обратить внимание на акции с высокой дивидендной доходностью, такие как Лукойл и Газпромнефть. Для компаний с высокой долговой нагрузкой снижение ставок критично, так как текущий уровень в 21% оставляет их в сложном финансовом положении.

Что касается предложений Трампа по Украине, рынок не ожидает скорого разрешения конфликта. Однако, если появятся признаки урегулирования, реакция на рынке акций будет значительной. С начала года многие акции уже подорожали более чем на 10%.