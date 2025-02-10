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Доллар ждут по 112 рублей к концу 2025 года

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Аналитики БКС прогнозируют ослабление курса рубля до 108 рублей за доллар к концу 2025 года, что связано с давлением на экспортную выручку во втором полугодии и продолжающимся ростом цен в экономике.

– Если смотреть на фьючерсные контракты, а я всегда советую смотреть на тот индикатор, на который поставлены деньги, то на конец 2025 года рынок закладывает, что доллар будет стоить примерно 112 руб. – поясняет эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин.

В целом, в 2025 году прогнозы курса доллара варьируются от 96 до 130 рублей, что отражает рекордную разницу в оценках. Министерство экономического развития дает наиболее оптимистичный прогноз, ожидая средний курс в 96,5 рубля, несмотря на недавнее повышение до 110 рублей в ноябре. Герман Греф, глава Сбербанка, предположил, что к концу 2025 года доллар может достигнуть 115 рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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