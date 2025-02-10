Сможет ли Трамп обрушить цены на нефть, или это блеф?

Рост предложения американской нефти, безусловно, повлияет на мировые котировки.

– При этом надо понимать, что обещание обрушить цены больше похоже на предвыборный ход, – поясняет эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин. – Страны ОПЕК+ в полной мере выполняют свои квоты на ограничение добычи, что говорит о консенсусе в картеле. В случае резкого роста предложения нефти со стороны американских компаний, не сопровождающегося ростом мирового потребления, ОПЕК+ будет и дальше откладывать рост добычи, и это будет поддерживать цены на нефть.

Кроме того, самим американским компаниям и бюджету США невыгодно сильно снижать мировые цены на нефть, так как рост объемов реализации в таком случае будет компенсироваться более низкими ценами, что будет давить на маржинальность бизнеса самих американских нефтяников.

– Многие нефтяные компании при цене на нефть ниже 80 долларов просто не получают экономической прибыли. У них отдача на инвестированный капитал ниже, чем стоимость этого капитала. Поэтому нефтяной промышленности, несмотря на все заявления Трампа, может быть невыгодно в значительных объемах наращивать добычу, чтобы обрушить цены. Какой смысл увеличивать добычу, чтобы заниматься бизнесом в убыток? – резюмирует эксперт БКС.