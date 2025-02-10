10 «горячих» вопросов про тарифы

Как отапливать дом электричеством и не бояться платежек?

Жители Иркутской области получили первые счета за электричество, начисленные по новым правилам. И некоторые были удивлены цифрам. Почему платежи за свет у некоторых жителей выросли в несколько раз и что сделать, чтобы вернуть эти суммы в привычные рамки? Можно ли получить перерасчет за январь? А как быть проживающим в садоводствах? У жителей региона возникла масса вопросов – их задают и специалистам «Иркутскэнергосбыта», и на горячей линии, запущенной на базе единого контакт-центра правительства региона, и даже в телеграм-канале губернатора.

Чтобы прояснить ситуацию и дать своим клиентам алгоритм действий, специалисты «Иркутскэнергосбыта» создали на сайте компании специальный раздел, где подробно ответили на самые частые вопросы жителей Приангарья.

А на этой неделе директор «Иркутскэнергосбыта» Андрей Харитонов и министр жилищной политики и энергетики Иркутской области Анатолий Никитин обсудили тему тарифов в прямом эфире телеканала «Россия 24».

Мы изучили, о чем спрашивают и на что жалуются жители области, – и выбрали самые острые вопросы и ответы на них.

1. Откуда взялись такие огромные суммы?

В прошлом году правительство России определило для всех регионов единые максимальные значения потребления электроэнергии, поделив их на диапазоны. Первый диапазон – до 3900 кВт*ч в месяц – предусмотрен для населения. Для него сохранили льготный тариф. Второй, от 3901 кВт*ч до 6000 кВт*ч, оплачивается по экономически обоснованным тарифам. Все, что больше, относится к третьему диапазону, и стоимость электроэнергии для него – коммерческая. Эти нормы действуют с 1 января 2025 года. Для регионов с уровнем газификации менее 5%, к которым относится Приангарье, с января по апрель для домов, отапливаемых электричеством, был введён повышающий коэффициент 1,8, который вступает в действие при подтверждении электроотопления. Эта мера позволила увеличить максимальное значение первого и второго тарифных диапазонов до 7020 кВт*ч и 10800 кВт*ч соответственно. Между прочим, таких домохозяйств, по данным Анатолия Никитина, в регионе насчитывается более 200 тысяч.

Такие нормы будут действовать до 15 апреля 2025 года, иными словами, на холодный период года. Но чтобы пользоваться этими льготами, нужно подтвердить наличие электроотопления в доме. Если вы этого еще не сделали, расчет платежей будет проводиться без учета повышающего коэффициента 1,8.

Елена, Хомутово: «У меня все, как раньше – в льготном диапазоне. Подала заявление 14 января, через 5 дней подтвердили электроотопление. И в техпаспорте у меня оно не указано. Заполнила форму на сайте».

Кроме того, как напомнил министр, по поручению губернатора Иркутской области, для всех домов с электроотоплением введен сельский тариф – 1,1 рубль за кВт*ч, даже если жилье находится в городе.

По итогам отопительного сезона будет проведен мониторинг платежей граждан, результаты которого власти региона представят в правительство РФ.

«У нас есть планы дальнейшей работы с правительством РФ. Сейчас очень важно получить объективную информацию, провести ее анализ. Мы также рассматриваем возможность ввести дифтарифы и на межсезонье – это было бы справедливо», – пояснил Анатолий Никитин во время прямого эфира.

2. Как подтвердить, что я пользуюсь электроотоплением?

Нужно предоставить документы, подтверждающие право собственности на дом, личность собственника и пользование электроотоплением:

– копию паспорта гражданина РФ (1-2 стр.);

– копию документа, подтверждающего право собственности на жилое помещение (свидетельство о государственной регистрации права или выписка из ЕГРН);

– копию технического паспорта жилого дома, подтверждающего наличие электроотопительных установок, а если такого паспорта нет или в нем не отмечено электроотопление, то нужно заполнить форму «Информация о целях потребления коммунальной услуги по электроснабжению», ссылка на которую есть на сайте «Иркутскэнергосбыта».

Подать документы можно через мобильное приложение либо через сайт «Иркутскэнергосбыта». Для этого на главной странице сайта создана вкладка «Подтвердить факт электроотопления» с перечнем документов и образцами для заполнения. Также можно сделать это лично в отделениях «Иркутскэнергосбыта».

Александр: «Документы подали в числе первых: отправили по электронной почте, адрес получили в офисе «Иркутскэнергосбыта». И – на всякий случай – подгрузили еще и через сайт. В январе уточнили, приняли ли наши документы. Но выдохнули, только когда пришла платёжка. С учетом теплой зимы и сельского тарифа (раньше платили по городскому) вышло меньше, чем обычно».

3. На каком правовом основании «Иркутскэнергосбыт» запрашивает документы, подтверждающие электроотопление в моем доме?

Подтвердить электроотопление документально необходимо в соответствии с постановлением Правительства № 1628 от 26.11.2024 года – тем самым, которое вводит повышающий коэффициент для первого и второго диапазона потребления энергии. В этом документе оговаривается, что такие льготы применяются только для домов с электроотоплением. А в постановлении правительства № 1178 от 29.12.2011«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» техпаспорт указан как подтверждающий документ.

Анатолий: «Почему люди должны что-то доказывать? Не у всех оформлены техпаспорта, где указан электрокотел. У родителей была дровяная печь. Пять лет назад поставил им электрокотел. Платил за свет без задержек. А теперь вынужден в авральном порядке дооформлять документы за себя, за родителей, все отвезти куда надо. И по итогу счет за январь в два раза больше, чем за декабрь!»

Андрей Харитонов отметил, что более широкие границы диапазонов потребления – это, по сути, льгота, как, скажем, бесплатный проезд в транспорте для некоторых категорий населения. «Но, чтобы получить бесплатный проездной, вам нужно предъявить документы, подтверждающие ваш льготный статус. Так же и здесь: вам сделают перерасчет только при подтверждении “льготного статуса” соответствующими документами».

4. Я все документы подал, а счет за январь пришел без их учета. Почему?

Возможно, ваши документы не успели обработать. Специалисты занимаются этим непрерывно, но поток новой информации велик. На сегодняшний день в «Иркутскэнергосбыт» от жителей поступило более 65,4 тысяч пакетов документов. Большая их часть уже обработана и учтена при расчетах за январь. Как правило, после обработки документов вам должно поступить Push-уведомление в мобильном приложении или сообщение по электронной почте. Но бывает и так, что они не приходят. Поэтому при подаче документов проверьте: правильно ли указаны ваши контактные данные в личном кабинете на сайте или в приложении.

Еще такое может случиться, если вы подали данные после 25 января.

Виктория: «Почему Энергосбыт расход за период с 25 декабря 2024 по 31 декабря 2024 года включил в расчет расхода за январь 2025? В результате вышло, что превысили первый диапазон, и нам насчитали по двум тарифам».

«По жилищному законодательству информацию от потребителей сбытовые организации принимают до 25 числа, – напомнил Андрей Харитонов. – После приступают непосредственно к расчетам. Иными словами, расход электроэнергии считается не с 1-е по 1-е число, а с 25-го по 25-е. Поэтому все данные, в том числе подтверждающие электроотопление документы, которые были направлены после 25-го будут приняты и учтены в начислениях уже в следующем месяце.

Чтобы точно понимать, что произошло, можно позвонить на горячую линию, написать в приложение или прийти к специалистам в отделение «Иркутскэнергосбыта» и выяснить, как сложилась та или иная цифра в квитанции. «Мы открыты для общения и консультирования жителей», – подчеркнул директор «Иркутскэнергосбыта».

5. А когда мои документы обработают, мне сделают перерасчет за январь?

Иван: «Пришел счет за 7000 кВт*ч. По первому тарифу посчитали 3900 и по второму остаток. Это учитывая, что перед Новым годом я отправил через личный кабинет все документы о том, что у меня электроотопление, еще и подтвердил льготу многодетным».

«Те, кто уже направил или направит документы до 20 февраля, увидят перерасчет уже в февральской платежке», – заверил Андрей Харитонов.

6. Я еще не зарегистрировал свой дом. Как мне получить перерасчет по новым условиям?

Для начала поставить жилище на кадастровый учет. Увеличенные диапазоны и сельский тариф действуют только для тех домов, которые зарегистрированы должным образом. Тем, у кого жилая недвижимость не была зарегистрирована, перерасчет возможен лишь с даты официальной регистрации дома и постановки его на кадастр. Например, если вы поставили дом на учет только с 1 февраля, то и повышающий коэффициент для норм энергопотребления будет применен только с этой даты.

«Очень много жилых домов не были зарегистрированы, как это положено. Поэтому коэффициенты [к нормам потребления и тарифам] к ним не могут применяться, – подчеркнул Анатолий Никитин. – Но мы договорились с БТИ об упрощенной регистрации недвижимости для передачи данных по электроотоплению. Нами также подготовлено письмо в правительство РФ об упрощении предоставления таких документов. Эта работа будет продолжаться в правовом поле».

Если дом только строится, но подключение и потребление на участке есть (например, на нем находится баня с электрокотлом или электричество используют строители), то до его официальной регистрации платить придется, исходя из общероссийских норм потребления: первый диапазон – до 3900 кВт*ч, второй – до 6000 кВт*ч в месяц.

7. У меня дача в садоводстве. Имею ли я право на увеличенные диапазоны энергопотребления?

Если, согласно выписке ЕГРН, дому присвоен статус жилого, а назначение земельного участка – под индивидуальное жилищное строительство, и у вас есть прямой договор со сбытовой компанией, то пороговое значение первого диапазона равно 7020 кВт*ч, а второго – 10800 кВт*ч на период за январь-апрель 2025 года.

Николай: «Дом построен на земле СНТ, зарегистрирован как жилой и куплен в ипотеку. Но, оказывается, для него не предусмотрен понижающий коэффициент по оплате электроэнергии. Что за дискриминация?»

Но, если вы платите за электроэнергию не по прямому договору с «Иркутскэнергосбытом», а председателю СНТ, то повышающий коэффициент на потребление применяться не будет и границы диапазонов будут общепринятыми: 3900 кВт*ч – для первого, до 6000 кВт*ч – для второго. Ведь СНТ – это форма юридического лица, пусть и приравненная к населению. Чтобы иметь право на льготу, необходимо должным образом заключить прямой договор. Как правильно это сделать, можно узнать у специалистов «Иркутскэнергосбыта» – на горячей линии или в отделении компании.

Если, согласно выписке ЕГРН, дому присвоен статус садового, а назначение земельного участка – под ведение садово-огородной деятельности, то есть ваша дача не предполагает постоянного проживания и считается нежилым строением, то плата за электричество рассчитывается, исходя из общероссийских норм потребления: до 3900 кВт*ч в месяц – первый диапазон, до 6000 кВт*ч – второй.

8. На какие льготы в оплате электроэнергии имеют право многодетные семьи?

Для многодетных семей применяется тариф первого диапазона без ограничения объема потребления. Иными словами, не важно, укладываетесь ли вы в 7020 кВт*ч или нет, – вы все равно платите по самому низкому тарифу.

Что делать, если у энергетиков нет информации об особом статусе конкретной многодетной семьи?

Необходимо также напрямую подтвердить это документами:

- копия удостоверения или иного документа, подтверждающего статус многодетной семьи (выписка из личного кабинета на сайте esia.gosuslugi.ru);

- копии свидетельств о рождении детей;

- если старшему ребенку исполнилось 18 лет (но нет 23), и он очно учится в школе, вузе или ссузе, нужно предоставить об этом справку из учебного учреждения.

Роман: «Пришли платежки с дифтарифом. Хотя мы являемся многодетной семьей и подавали документы в «Иркутскэнергосбыт» в январе. То ли ошибка, то ли придрались, что не прописаны дети по тому адресу…»

Важный момент: по закону, право на льготу по оплате электроэнергии многодетные семьи имеют, если они проживают в доме, официально зарегистрированном, при этом все члены семьи имеют прописку по данному адресу, а в помещении установлен исправно работающий прибор учета электроэнергии.

9. Надо ли подтверждать электроотопление в таунхаусах? И как это сделать?

Таунхаусы (а также дуплексы, триплексы) признаются домами блокированной застройки. Для подтверждения электроотопления необходимо предоставить те же документы, что и в случае с ИЖС: паспорт собственника, подтверждение права собственности, техпаспорт с отмеченными электрооотипительными приборами или информацию о целях потребления коммунальной услуги по электроснабжению.

Даже если ваше жилье зарегистрировано как МКД (а так могли регистрировать таунхаусы до 2022 года), то при наличии электроотопления вы можете обратиться в «Иркутскэнергосбыт» (на сайте, в приложении) с тем же пакетом документов и получить льготу в виде повышающего тарифа на нормы энергопотребления и сельский тариф.

Михаил: «Мы живем в таунхаусе. Никаких документов не подавали – нам пришло извещение по электронной почте от «Иркутскэнергосбыта», что все необходимые данные у них есть. В феврале получили платежку: коэффициент 1,8 и сельский тариф в ней были учтены. Поскольку мы уложились в первый диапазон, то сумма оказалась даже меньше, чем раньше».

10. А кто вообще будет проверять, есть у меня электроотопление или нет?

Определение достоверности предоставленной вами информации будет проводится при проведении плановых проверок потребителей в течение 2025 года сотрудниками «Иркутскэнергосбыта». Если поданные вами сведения не подтвердятся, будет произведен перерасчет.

Единый энергетический информационно-справочный центр 8-800-100-9-777

Сайт Иркутскэнергосбыта – вкладка «Подтвердить электроотопление: https://sbyt.irkutskenergo.ru/qa/7020.html