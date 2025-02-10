Реальные зарплаты россиян вырастут в 2025 году на 3,3%

Речь об увеличении располагаемых доходов людей, то есть уже с коррекцией на инфляцию – для сравнения, в 2024-м они увеличились на 8,7%. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на прогноз Центробанка РФ.

В 2025 году номинальная зарплата вырастет на 12,5%, при этом реальная (то есть с учетом инфляции) – только на 3,3%. Оценка ЦБ вдвое ниже наиболее свежего, сентябрьского прогноза Минэка, предполагающего повышение реального заработка на 7% в 2025-м.

По данным Росстата, в прошлом ноябре средняя начисленная зарплата в России составила 86,4 тыс. рублей до вычета налогов.

Напомним, что на ноябрь 2024 года средняя предлагаемая заработная плата в Иркутской области составила 70,7 тыс. рублей. за год она выросла на 10%, в сумме это прибавка на +6,5 тыс. рублей.