40 тысяч жилых домов в Иркутской области не стоят на кадастровом учете и не получают льготу

Такие данные были озвучены на комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В Иркутской области сложилась тревожная ситуация: около 40 тысяч домов, использующих электроотопление, остаются без законной регистрации, что лишает их возможности воспользоваться льготными лимитами. Это составляет более 10% от общего числа домов. На заседании КЧС было отмечено, что многие обращения связаны с тем, что дома, где фактически проживают граждане, не оформлены как жилые помещения. Это препятствует применению повышающего коэффициента при расчетах.

Губернатор Игорь Кобзев поручил создать рабочую группу под руководством заместителя губернатора Андрея Бунёва для решения этой проблемы. В состав группы войдут специалисты Росреестра. Из 378 тысяч домов, использующих электроотопление, только 338 тысяч зарегистрированы, оставляя около 40 тысяч домов в подвешенном состоянии.

Также была создана рабочая группа для решения вопросов электропотребления многодетными семьями, проживающими в садоводствах. В регионе таких семей 837, и они нуждаются в особом внимании и поддержке.

Руководитель ООО «Иркутскэнергосбыт» Андрей Харитонов рассказал, что компания продолжает приём и обработку документов, подтверждающих право граждан на применение повышающего коэффициента 1,8, который увеличивает на период с января по апрель 2025 года верхнюю границу первого диапазона электропотребления до 7020 кВт*ч, границу второго диапазона – до 10800 кВт*ч.

– Ежедневно мы получаем порядка 600-800 заявлений с подтверждающими документами. С теми, кто предоставляет не полный пакет, отрабатываем в индивидуальном порядке. На 1 декабря прошлого года у нас уже были подтверждены 82 тысячи адресов. С начала этого года поступило ещё около 65 тысяч пакетов документов. Мы их анализируем, вносим в программный комплекс, делаем перерасчёты. Тем потребителям, которые не подтвердили использование электроотопления, направляем уведомления о необходимости провести эту работу. Тем, чьи документы приняты, сообщаем через личный кабинет или мобильное приложение, что информация учтена, – сказал Андрей Харитонов.

Напомним, в прошлом году правительство России определило для всех регионов единые максимальные значения потребления электроэнергии, поделив их на диапазоны. Первый диапазон – до 3900 кВт*ч в месяц – предусмотрен для населения. Для него сохранили льготный тариф. Второй, от 3901 кВт*ч до 6000 кВт*ч, оплачивается по экономически обоснованным тарифам. Все, что больше, относится к третьему диапазону, и стоимость электроэнергии для него – коммерческая. Эти нормы действуют с 1 января 2025 года. Для регионов с уровнем газификации менее 5%, к которым относится Приангарье, с января по апрель для домов, отапливаемых электричеством, был введён повышающий коэффициент 1,8, который вступает в действие при подтверждении электроотопления. Эта мера позволила увеличить максимальное значение первого и второго тарифных диапазонов до 7020 кВт*ч и 10800 кВт*ч соответственно. Между прочим, таких домохозяйств, по данным Анатолия Никитина, в регионе насчитывается более 200 тысяч.

Такие нормы будут действовать до 15 апреля 2025 года, иными словами, на холодный период года. Но чтобы пользоваться этими льготами, нужно подтвердить наличие электроотопления в доме. Если вы этого еще не сделали, расчет платежей будет проводиться без учета повышающего коэффициента 1,8. Кроме того, по поручению губернатора Иркутской области, для всех домов с электроотоплением введен сельский тариф – 1,1 рубль за кВт*ч, даже если жилье находится в городе. По итогам отопительного сезона будет проведен мониторинг платежей граждан, результаты которого власти региона представят в правительство РФ.