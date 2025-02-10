Новости

Туризм 2025, последние новости
«НУУР 1642» представит Иркутск на международной выставке туризма MITT
Российская фигуристка Алина Загитова прокатилась на коньках по льду Байкала
Зимний Байкал ждет: S7 Airlines увеличивает количество рейсов из Москвы
Все материалы сюжета

Правительство Иркутской области готовит окончательные данные для РФ: что покажет анализ электропотребления?

На заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, под руководством Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, обсудили внедрение новых дифференцированных тарифов на электроэнергию.

– Вектор нашего постоянного внимания – жители, семьи. Мы все должны работать в интересах населения, на благополучие жителей. Нам нужно нормализовать ситуацию с начислением платы за электроэнергию для жителей области. Выстроить работу так, чтобы все, на кого распространяется повышающий коэффициент, увеличивающий диапазоны потребления электроэнергии, могли воспользоваться этой мерой. Необходимо содействовать жителям в реализации их права, – отметил Игорь Кобзев.

Читайте также:

40 тысяч жилых домов в Иркутской области не стоят на кадастровом учете и не получают льготу
10 февраля 2025
10 «горячих» вопросов про тарифы
10 февраля 2025

На заседании было отмечено, что около 40 тысяч домов в Иркутской области, использующих электроотопление, остаются без законной регистрации, что лишает их права на льготные лимиты. Это составляет более 10% от общего числа домов. Губернатор поручил создать рабочую группу под руководством заместителя губернатора Андрея Бунёва для решения этой проблемы.

Продолжается анализ электропотребления населением. Служба по тарифам Иркутской области завершила анализ за декабрь 2024 года и сейчас рассматривает данные за январь. Окончательные цифры будут предоставлены в конце февраля, после чего будут сделаны выводы и направлены в Правительство Российской Федерации. Это позволит отстаивать увеличение диапазонов электропотребления для Иркутской области на долгосрочную перспективу.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Материалы сюжета "Дифтарифы в Иркутской области 2025, последние новости":
Все материалы сюжета (164)


Реклама на сайте

Слата
Вкусы, запахи, эмоции. Как «Слата» расширяет покупательский опыт
Дмитрий Ишевский, «Слата», «ХлебСоль»: «Фуд-ритейл пересмотрит стратегию развития»
«Амбассадоры бренда – среди нас»
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес