Правительство Иркутской области готовит окончательные данные для РФ: что покажет анализ электропотребления?

На заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, под руководством Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, обсудили внедрение новых дифференцированных тарифов на электроэнергию.

– Вектор нашего постоянного внимания – жители, семьи. Мы все должны работать в интересах населения, на благополучие жителей. Нам нужно нормализовать ситуацию с начислением платы за электроэнергию для жителей области. Выстроить работу так, чтобы все, на кого распространяется повышающий коэффициент, увеличивающий диапазоны потребления электроэнергии, могли воспользоваться этой мерой. Необходимо содействовать жителям в реализации их права, – отметил Игорь Кобзев.

На заседании было отмечено, что около 40 тысяч домов в Иркутской области, использующих электроотопление, остаются без законной регистрации, что лишает их права на льготные лимиты. Это составляет более 10% от общего числа домов. Губернатор поручил создать рабочую группу под руководством заместителя губернатора Андрея Бунёва для решения этой проблемы.

Продолжается анализ электропотребления населением. Служба по тарифам Иркутской области завершила анализ за декабрь 2024 года и сейчас рассматривает данные за январь. Окончательные цифры будут предоставлены в конце февраля, после чего будут сделаны выводы и направлены в Правительство Российской Федерации. Это позволит отстаивать увеличение диапазонов электропотребления для Иркутской области на долгосрочную перспективу.