Банки отклоняют 95% кредитных заявок

Это рекордный минимум, хотя еще год назад ссуда выдавалась практически по каждому четвертому запросу. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные портала «Сравни».

В январе этого года уровень одобрения кредитов в банках снизился до рекордного минимума, составив 5%, рассказали «Известиям». Этот показатель оказался самым низким за всю историю ведения подобной статистики в финансовом маркетплейсе «Сравни». В первый месяц 2024-го процент одобрений равнялся 22, отметили там.

– 5% – это беспрецедентный уровень падения показателя одобряемости как минимум за последние несколько лет, – подчеркнул директор кредитного направления в «Сравни» Магомед Гамзаев.

На рынке неохотно комментируют отказы в выдаче займов, но в целом в крупных банках и БКИ «Известиям» подтвердили тенденцию. Уровень одобрения потребительских кредитов в январе этого года сократился более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, констатировали в ВТБ. В банке добавили: в этом году спрос на кредиты в целом на фоне высоких ставок оказался ниже на 30%, чем годом ранее.

Уровень одобрений снижался большую часть прошлого года как во всем розничном секторе, так и в сегменте потребкредитов, заявил директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков. Но данных за январь у компании пока нет. В то же время гендиректор «Скоринг бюро» Олег Лагуткин сообщил, что в январе уровень одобрения по потребительским кредитам не изменился относительно предыдущего месяца.

Ранее стало известно, что средний размер потребкредита сокращается уже 6 месяцев подряд. В декабре 2024 года средний размер выданных потребительских кредитов составил 140,2 тыс. руб., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 1,6% (в ноябре 2024 года – 142,5 тыс. руб.). Это самое низкое значение показателя в 2024 году.