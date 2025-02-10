Банк Уралсиб - в Топ-10 самых активных банков в соцсетях в 2024 году

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга самых активных банков в соцсетях по итогам 2024 года (8 место), который подготовил портал Brobank.ru.

Текущее исследование опирается на показатели пяти платформ: Telegram, ВКонтакте, Одноклассники, Rutube и YouTube. В нем участвовали банки из Топ-150 по активам. В рейтинге участники ранжированы по индексу активности, отражающего среднесуточную частоту добавления постов в одной группе, которую кредитная организация использует для общего информирования (без учета узкопрофильных сообществ, например, для инвесторов или отдельных продуктов).