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Четыре причины, почему ЦБ оставит ключевую ставку без изменений

Центральный банк России, вероятно, оставит ключевую ставку без изменений на предстоящем заседании 14 февраля, которое станет первым в этом году . По мнению Ольги Беленькой, руководителя отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам», основным сценарием останется сохранение ставки на уровне 21%. Хотя обсуждаются варианты повышения до 22-23%, этот сценарий маловероятен.

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В базовом сценарии прогнозируется пик ключевой ставки на уровне 21%, начало её снижения не ранее середины 2025 года и снижение до 17-18% к концу года. Для снижения ставки необходимы замедление инфляции и снижение инфляционных ожиданий.

Четыре аргумента в пользу сохранения ставки:

1. Жесткость денежно-кредитных условий уже достаточна для остановки «кредитного перегрева», что подтверждается снижением кредитного портфеля банков в ноябре и декабре. Это замедление должно способствовать снижению внутреннего спроса и инфляции.

2. Несмотря на высокие предварительные оценки инфляции за январь, в последние недели рост цен демонстрирует замедление.

3. Стабилизация и укрепление курса рубля могут ослабить эффект переноса в цены прошлогоднего ослабления рубля.

4. Мониторинг предприятий показывает замедление роста деловой активности и стабилизацию на рынке труда, что указывает на движение экономики к «мягкой посадке».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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