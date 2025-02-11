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Народная слава: Примсоцбанк вошёл в ТОП-50 популярных банков поисковой системы Яндекс

Примсоцбанк вошёл в ТОП-50 популярных банков поисковой системы Яндекс по итогам 2024 года.

Эксперты финансового маркетплейса, опубликовавшего исследование, оценили популярность финансовых учреждений России в поисковике и определили ТОП-50 самых востребованных по частоте запросов в течение 12 месяцев 2024 года.

«Дистанционный канал работы с клиентами является одним из самых важных, когда речь заходит о кредитных организациях. Именно поэтому популярность банка в интернете – весьма значимый показатель, и особенно – популярность в российской поисковой системе, которую применяет более 60% пользователей сети», - пояснили аналитики платформы Бробанк.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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