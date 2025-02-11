Примсоцбанк вошёл в ТОП-20 Высшей ипотечной лиги

Итоги работы банков Высшей ипотечной лиги по итогам 2024 года свидетельствуют, что Примсоцбанк оказался в числе лидеров российского ипотечного рынка.

Согласно отчёту экспертов, Примсоцбанк занял место в ТОП-20 по объёму выданных ипотечных кредитов в рублях и в ТОП-15 – по их числу, сообщает аналитический центр портала «Русипотека».

Узнать подробнее об ипотечных программах Примсоцбанка, выбрать подходящую и подать заявку вы можете на сайте Банка.