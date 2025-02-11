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Любишь кэшбэк? А Примсоцбанк любит его дарить!

Любовь экономии не помеха – доказано Примсоцбанком. "В честь наступающего Дня влюблённых банк предлагает идеи для свидания, которые порадуют вас и вашу вторую половину не только приятными впечатлениями, но и очень приятным кэшбэком до 10%!", – говорится в сообщении банка.

Записывайте:

  • Посетить захватывающее театральное представление или романтическое кино.
    МСС 7832, 7911, 7922, 7929, 7932, 7933, 7991, 7992, 7994, 7996, 7997, 7998, 7999.
  • Устроить день красоты.
    МСС 5977, 7230, 7297, 7298.
  • Отправиться в путешествие – а почему бы и нет?
    МСС 3034, 3037, 3044, 3047, 3056, 3068, 3075, 3077, 3078, 3082, 3098, 3100, 3103, 3193, 3206, 3261, 4112, 4511, 3006, 3011, 3020, 3022, 3025, 3026, 3501-3836, 4722, 4411, 4784, 4789, 4723, 5962, 7011, 7032, 7033.

– Выбрать свои категории можно в мобильном приложении «Примсоцбанк», нажав на карту. Если у вас еще нет нашей карты, самое время ее оформить на сайте Примсоцбанка https://pskb.com/debit-cards/, – отметили в банке.

Напоминаем, что кэшбэк начисляется за покупки в категориях MCC, где MCC – это код, по которому определяется, что операция прошла в том или ином типе торговой точки. Увидеть его можно в чеке операции в интернет-банке. ФИО выбравшего категорию должно соответствовать имени владельца карты.

Реклама. ФСКБ Приморья "Примсоцбанк" в г.Иркутске. Примсоцбанк (ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк") erid:2VfnxxZdnBi

/ Сибирское Информационное Агентство /


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