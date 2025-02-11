Любишь кэшбэк? А Примсоцбанк любит его дарить!

Любовь экономии не помеха – доказано Примсоцбанком. "В честь наступающего Дня влюблённых банк предлагает идеи для свидания, которые порадуют вас и вашу вторую половину не только приятными впечатлениями, но и очень приятным кэшбэком до 10%!", – говорится в сообщении банка.

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МСС 7832, 7911, 7922, 7929, 7932, 7933, 7991, 7992, 7994, 7996, 7997, 7998, 7999.

МСС 7832, 7911, 7922, 7929, 7932, 7933, 7991, 7992, 7994, 7996, 7997, 7998, 7999. Устроить день красоты.

МСС 5977, 7230, 7297, 7298.

МСС 5977, 7230, 7297, 7298. Отправиться в путешествие – а почему бы и нет?

МСС 3034, 3037, 3044, 3047, 3056, 3068, 3075, 3077, 3078, 3082, 3098, 3100, 3103, 3193, 3206, 3261, 4112, 4511, 3006, 3011, 3020, 3022, 3025, 3026, 3501-3836, 4722, 4411, 4784, 4789, 4723, 5962, 7011, 7032, 7033.

– Выбрать свои категории можно в мобильном приложении «Примсоцбанк», нажав на карту. Если у вас еще нет нашей карты, самое время ее оформить на сайте Примсоцбанка https://pskb.com/debit-cards/, – отметили в банке.

Напоминаем, что кэшбэк начисляется за покупки в категориях MCC, где MCC – это код, по которому определяется, что операция прошла в том или ином типе торговой точки. Увидеть его можно в чеке операции в интернет-банке. ФИО выбравшего категорию должно соответствовать имени владельца карты.