Адизес на Байкале. 3 вопроса о семинаре для бизнес-лидеров Сибири и Дальнего Востока

Семинар «Адизес. От теории к практике» обещает стать знаковым событием для владельцев и генеральных директоров крупных российских компаний. Мероприятие, которое объединит лидеров бизнеса Сибири и Дальнего Востока, пройдет на Байкале с 22 по 25 марта. Соорганизатором события выступает Марина Седых (АО «ИНК-Капитал»). «Программа Адизеса – это перезагрузка и реальная возможность достичь большего», – считает она. Портал SIA. RU выяснил, что ждет участников семинара и как это событие поможет формированию ответственного бизнес-сообщества.

1. Что в программе?

Участников ждет глубокое погружение в методологию Адизеса, которая уже помогла сотням компаний по всему миру достичь выдающихся результатов. Бизнес-лидеры смогут не только познакомиться с революционными идеями Ицхака Адизеса, но и обсудить их применение в условиях современных вызовов.

«Во времена, когда происходят тектонические изменения конкурентного ландшафта, когда давно отлаженные процессы и цепочки начинают давать сбои, когда стратегия требует постоянных быстрых тактических действий, и даже пересмотра самой стратегии – необходимо переосмысление самой системы управления компанией», – говорят эксперты Адизес.

2. Почему это важно?

Марина Седых (АО «ИНК-Капитал»), более 20 лет возглавлявшая независимую нефтяную компанию, выступит соорганизатором и участником семинара. «Я участвовала в программе Адизеса в прошлом году, меня впечатлил уровень обучения и профессионализм экспертов. Это на самом деле – перезагрузка и реальная возможность достичь большего», – говорит она.

По словам Марины Седых, семинар – это еще и желание создать бизнес-сообщество владельцев и руководителей крупного бизнеса, несущих ответственность не только за своих сотрудников, но и за территории, на которых они работают. «Сообщество, которое действительно будет способно изменить жизнь региона к лучшему. Его цель– обмен опытом и поиск совместных решений в выбранном направлении».

3. Как принять участие?

На семинар приглашают собственников и генеральных директоров бизнеса с оборотом более 10 млрд. руб. Ознакомиться с подробной программой семинара и зарегистрироваться можно по ссылке: https://seminar.adizes.ru/baikal.

Мероприятие рассчитано на узкий круг – не более 30 участников – и включит не только интенсивную образовательную программу, но и культурные активности, например, ледовое путешествие по Байкалу.

«Это событие не только обогатит бизнес-лидеров новыми знаниями, но и предоставит уникальную возможность для общения и взаимодействия с топ-менеджерами крупных сибирских компаний», – уверены организаторы.

ГЛАВНОЕ О СЕМИНАРЕ

Даты: 22 – 25 марта

22 – 25 марта Локация: Иркутская область, п. Никола, гостиничный комплекс «Анастасия» на берегу Байкала

Иркутская область, п. Никола, гостиничный комплекс «Анастасия» на берегу Байкала Программа и регистрация: https://seminar.adizes.ru/baikal

https://seminar.adizes.ru/baikal Условия участия: организационный взнос (включает расходы на проживание в отеле, питание и авторскую экскурсионную программу по озеру Байкал) – 200 тыс. руб. + НДС.

Контакты организаторов:

+7 902 566 69 11, info@ibrif.ru.