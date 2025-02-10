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Перенос праздников: почему в 2025 году в феврале и марте не будет дополнительных выходных

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Февраль и март традиционно радуют нас дополнительными выходными благодаря праздникам 23 февраля и 8 марта. Однако в 2025 году ситуация изменится. Руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин объясняет, что произошло.

Согласно статье 112 Трудового кодекса РФ, правительство может переносить выходные на другие даты для оптимального распределения времени отдыха работников. Это правило и применили в данном случае. Постановление Правительства РФ от 04.10.2024 № 1335 предусматривает следующие изменения:

— воскресенье 23 февраля заменяется на четверг 8 мая;
— суббота 8 марта переносится на пятницу 13 июня.

В результате в феврале и марте 2025 года дополнительных выходных не будет, но они появятся в мае и июне.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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