Ледовый фестиваль на Ольхоне открывает Год культуры России и Китая на Байкале

Фестиваль ледовой скульптуры Olkhon Ice Fest 2025 открывает второй Год культуры России и Китая на Байкале. В этом году команда мастеров пополнилась скульпторами из Китайской Народной Республики — Синь Хуань и Чжао Минли, представляющими Центр творческого дизайна Харбинского педагогического университета.

Фото предоставлено организаторами Olkhon Ice Fest

Olkhon Ice Fest стал первым подобным событием в 2025 году в Иркутской области и первым, принявшим участников из Китая. Оба мастера имеют богатый опыт работы со льдом, деревом и снегом. Они участвовали в фестивале ледовых скульптур в Хабаровске, фестивале деревянных скульптур в Томске, а также во Втором международном конкурсе ледовых скульптур Китая, Монголии, где взяли золотую медаль. В копилке мастеров золотая медаль Национальной выставки ледового искусства и серебряная медаль Международного фестиваля деревянных скульптур.

Китайские мастера впервые на OlkhonIceFest, но сразу отметили, что лед из байкальской воды — это нечто особенное. «Мы в Китае очень трепетно относимся к воде, — рассказали Синь Хуань и Чжао Минли. — Мы считаем, что вода — это источник жизни, который связывает весь мир, и что так же через искусство можно общаться со всем миром, преодолевая языковые барьеры и культурные различия».

У всех людей есть стремление к красоте, считают скульпторы из Харбина, и искусство ледовой скульптуры может служить средством общения, средством обмена духовными ценностями для людей всего мира. В этом и есть смысл творчества.

Мастера намерены включить в свои работы элементы традиционной китайской культуры, создавая произведения на тему китайского театра теней и драмы. Они также планируют использовать технику «ледопластика» на берегу Байкала, чтобы воплотить образы, задуманные природой.

OlkhonIceFest — это открытая площадка для зрителей, где в течение месяца можно насладиться ледовой галереей, детским городком и интерактивными развлечениями. Фестиваль проводится при поддержке правительства Иркутской области, ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», администрации Ольхонского района и Правительства Иркутской области, ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», Администрации Ольхонского района.