Рассрочка вытесняет ипотеку: на рынке жилья надувается новый пузырь

Рост продаж недвижимости в рассрочку вместо ипотеки вызывает тревогу у Центрального банка, который предупреждает о надвигающемся пузыре на рынке жилья. По данным РБК, регулятор и застройщики обеспокоены рисками, связанными с этой практикой.

ЦБ считает, что рассрочка несет в себе значительные риски как для покупателей, так и для продавцов. Представитель Банка России подчеркнул, что задолженность перед застройщиком не фиксируется в бюро кредитных историй, что может привести к неправильной оценке долговой нагрузки и дефолтам при получении кредитов.

Среди других угроз — непрозрачность условий продажи, ухудшение экономической ситуации проектов и кредитные риски для застройщиков из-за недостаточной наполняемости счетов эскроу. Регулятор уже обсуждает возможность введения регулирования этой практики с целью обеспечения прозрачности и защиты покупателей от скрытых переплат.

Девелоперы также подтверждают риск формирования "пузыря рассрочек". Директор по ипотечным продажам группы компаний «А101» Рустам Азизов отметил, что доля рассрочки в продажах может достигать 60%, что является тревожной тенденцией.

Другие участники рынка, включая группу «Самолет», подтверждают резкий рост продаж в рассрочку. Доля таких сделок уже достигла 44,3%, что делает рассрочку основным драйвером продаж недвижимости.