Ультрамарафон «Ледовый шторм» прошел на Байкале

Экстремальная гонка по Байкалу «Ледовый шторм» прошла 7-9 февраля в рамках фестиваля «Зимниада». Обычный маршрут ультрамарафона из Сахюрты в Листвянку с ночевками в Бугульдейке и Большом Голоустном пришлось изменить из-за позднего и проблемного ледостава на Байкале. Все этапы соревнований проходили в акватории пролива Малое море со стартом и финишем в бухте Базарной в Сахюрте. На старт вышло 82 участника на коньках и велосипедах. 19 велосипедистов, остальные - конькобежцы. География обширная – Иркутск, Ангарск, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Южно-Сахалинск, Магадан, Самара, Долгопрудный, Новосибирск, Красноярск, Томск, Тюмень, Кемерово, Пермь, Новокузнецк и другие города.

— «Ледовый шторм» – это событие, которое не первый год собирает на Байкале любителей экстремальных гонок. Несмотря на капризы погоды, мероприятие состоялось и стало уникальным в своем роде за счет изменения точек маршрута, — отметила руководитель агентства по туризму Иркутской области Евгения Найденова.

В первый день марафона гонщики преодолели 72 км и добрались до острова Ижилхей. На второй день маршрут пролегал до мыса Бурхан и обратно, и составил 82 км. На третий был спринт общей протяженностью 30 км по заливам, включая Куркут, Хул, Загли.

Лучшим гонщиком на коньках среди мужчин оказался москвич Яков Френклах с общим результатом за три дня 7:16:49, среди женщин – москвичка Татьяна Антохина (8:37:52). На велосипеде в лидеры вышли Павел Дементьев из Санкт-Петербурга с результатом 8:50:47 и Маргарита Таран из Томска - 13:58:08.

– Чтобы осознать скорость победителей, отметим, что последние участники на коньках прошли трехдневный маршрут за 19-20 часов. Лед был отличного качества, в основном ровный, температуры низкие, не более минус 25 градусов даже днем. Кроме того, дул ветер. Чтобы защитить открытые участки лица, гонщики использовали специальные пластыри - тейпы, – поделились организаторы мероприятия - участники клуба «Байкальский шторм».

Гонка проводится с 2013 года, продолжает традиции многодневных ледовых переходов иркутских альпинистов по замёрзшему озеру и носит имя Валерия Попова — известного вдохновителя и тренера сибирских экстремалов.