Администрация президента США Дональда Трампа приостановила разработку мирного плана для Украины, чтобы провести консультации с союзниками по НАТО, сообщает РБК со ссылкой на Telegraph. Посланник США по Украине Кит Келлог пообещал провести частные переговоры с лидерами НАТО, чтобы успокоить опасения о возможной изоляции союзников в процессе переговоров.

Келлог заверил европейских дипломатов, что выслушает их мнения о мирном соглашении и вкладе, который другие страны могут внести в процесс. Он намерен представить элементы плана на Мюнхенской конференции по безопасности, предложив продолжение военной поддержки Киева в обмен на доступ к редкоземельным ресурсам. США стремятся усилить позиции Украины в будущих переговорах с Россией.

Россия, в свою очередь, готова к переговорам с Киевом, при условии обеспечения своих законных интересов, заявил глава МИДа Сергей Лавров. Он подчеркнул, что интересы России должны быть учтены в рамках всеобъемлющей системы безопасности и напомнил, что кризис на Украине имеет глубокие корни. «О них мы не устаем говорить, устранение которых настойчиво требуем и будем добиваться результата. Это прежде всего создание угроз безопасности России через расширение НАТО на восток и курс киевского режима, пришедшего к власти в результате антиконституционного госпереворота, на истребление всего русского — языка, культуры, СМИ и канонического православия. Только полное и необратимое устранение первопричин конфликта может открыть путь к его завершению», – подчеркнул глава МИДа.