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Как данные с кассовых аппаратов помогут Росстату точнее считать инфляцию?

Росстат получит доступ к данным с контрольно-кассовых аппаратов (ККТ) от ФНС, что позволит использовать их для более точного расчета инфляции, сообщает Интерфакс со ссылкой на законопроект Минэкономразвития.

Законопроект направлен на улучшение информационного взаимодействия между ФНС и Росстатом, что позволит использовать данные ККТ для формирования официальной статистики о потребительских ценах и индексах.

В пресс-службе Росстата отметили, что инициатива является частью Стратегии развития государственной статистики до 2030 года, утвержденной правительством. Это позволит использовать данные о денежных поступлениях, кассовых расчетах и транзакциях из всех магазинов и торговых точек страны для статистических целей.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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