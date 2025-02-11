Впервые в Иркутской области НКО в сфере культуры получат субсидии на аренду помещений

В Иркутской области социально ориентированные некоммерческие организации в сфере культуры впервые получат субсидии на аренду нежилых помещений, которые они используют для своей деятельности. Эти изменения в постановление правительства региона подписал Председатель Правительства Иркутской области Константин Зайцев.

Субсидии получат три региональных подразделения общероссийских общественных объединений: «Союз архитекторов России», «Союз фотохудожников России» («Иркутское фотографическое общество») и «Союз художников России».

Кроме того, 12 НКО получат субсидии на оплату проезда и проживания для участия в культурных мероприятиях, таких как конференции, фестивали и выставки. Сумма субсидий на проездные документы составит от 40 до 70 тысяч рублей и может покрывать расходы на билеты на различные виды транспорта, а также проживание и транспортировку предметов искусства.

Константин Зайцев подчеркнул важность общественного труда в сохранении и популяризации народных традиций и поддержке талантливых деятелей искусства. Он отметил значимость вклада некоммерческих организаций в развитие культуры региона и сохранение национальных ценностей.

Эти меры поддержки предоставляются министерством культуры Иркутской области на конкурсной основе, а общий объем средств на выплаты субсидий составляет 4,8 млн рублей.