Договоренности о долевой собственности будут внесены в ЕГРН

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки, предусматривающие расширение перечня данных, включаемых в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) с 2026 года. Среди нововведений — обязательная фиксация информации о соглашениях между владельцами недвижимости, находящейся в долевой собственности. Эти договоренности касаются вопросов распределения комнат, оплаты коммунальных услуг и налогов, а также компенсации владельцам, чьи доли оказались непропорциональными выделенной площади.

Поясним, что подобные договоренности обычно затрагивают вопросы распределения комнат в квартире между собственниками, выплат компенсаций владельцу, у которого отведенная площадь оказывалась непропорциональна его доле, а также распределения расходов на «коммуналку» и налоги.

Поправками к ГК предлагается определить, что установленный тем или иным образом порядок сохраняется и при переходе доли другому лицу, чтобы исключить необходимость заключения нового соглашения. Если порядок пользования жильем был определен до вступления в силу изменений, то, согласно проекту, собственники также вправе обратиться в Росреестр с заявлением о включении сведений об этом в ЕГРН.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, изменения должны снизить возможные риски на рынке недвижимости при переходе прав на доли в праве общей собственности.

Юрист адвокатского бюро «Ольга Ренова и партнеры» Ярослав Ковалев отмечает, что принятие законопроекта повысит значимость ЕГРН в гражданском обороте и упростит потенциальным покупателям недвижимости подготовку к ее приобретению. Исполнительный директор Союза юристов в сфере строительства и ЖКХ, управляющий партнер ProLex Константин Лушников поясняет, что сейчас нередко возникает проблема нечеткого определения порядка пользования имуществом в долевой собственности. Особенно острой она бывает при планах продать долю или при смене собственников.

Евгения Крючкова