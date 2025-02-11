Торговая сеть «Слата» расширяет ассортимент

Конкуренция за покупателя вышла за рамки исключительно цены: ретейлеры стремятся увеличить трафик и объем продаж за счет удобства, уникального ассортимента и нового покупательского опыта. Какие из трендов обеспечили «Слате» рост в прошлом году и чего иркутянам ждать в этом, рассказала Ирина Береснева, коммерческий директор сетей «Слата» и «ХлебСоль».

Вкусные фестивали продолжаются

В прошлом году сеть «Слата» провела пять тематических фуд-фестивалей: «Россия», «Тысяча и один вкус Востока», «Кавказ», «Октоберфест» (он оказался самым успешным) и «Средиземноморье». Напомним, что цель таких мероприятий в том, чтобы предложить покупателю новый ассортимент и вкусы, в том числе из других стран. Оценивая продажи таких фестивалей, специалисты сети, в свою очередь, могут анализировать покупательский выбор и оставлять в постоянной продаже только те товары, которые оценили покупатели. Прирост товарооборота категорий-участников в период проведения фестиваля составил 15% и выше. В 2025 году решено сделать акцент на кухне народов России и Беларуси. Покупатели смогут познакомиться с кухней народов Севера, Кавказа и Дальнего Востока. А уже 7 февраля в 44 супермаркетах стартовал фестиваль сибирской продукции – различные деликатесы и колбасы из дикого мяса, сибирские чаи, напитки и варенье из ягод, мед, настойки, сыры и многое другое.

Азия пришлась по вкусу

В апреле 2023 года «Слата» запустила пилотный проект с тематическими торцами под названием «Вкусы Азии». Новый товар и вкусы вызвали большой интерес у покупателей. В результате весь прошлый год сеть расширяла ассортимент. На полках представлены бакалея, лапша, напитки, снеки, кондитерские изделия, соусы. Это настоящие продукты из Китая, Вьетнама, Таиланда, которые сеть приобретает с помощью своих поставщиков, а также благодаря собственному импорту. Рост продаж год к году составил 20%. Еще один стеллаж – «Азия Beauty» – наполнили средствами по уходу за лицом и телом. Эта категория показывает прирост на 20 - 25%. В 2025 году покупатель сможет увидеть тематические фестивали и на этих полках. Уже с марта топовые товары из Таиланда и Вьетнама будут представлены на полках «Вкусы Азии». Покупатель сможет попробовать традиционные тайские супы «Том Ям» и «Том Кха», различную продукцию из кокоса (вода, молоко, сгущенка, чипсы и т. д). Специально для данного фестиваля привезут расширенную линейку соусов, в том числе известный тайский соус шрирача, устричный и многое другое.

Ставка на свежий хлеб и выпечку

К концу 2024 года сеть супермаркетов заменила оборудование для выпечки хлеба: в нескольких магазинах установили пекарни полного цикла. Теперь в «Слате» представлено более 25 наименований хлеба, в том числе с собственного производства, которое в день поставляет в магазины 1,5 тонны хлеба и выпечки. Также было доработано предложение в пользу сытных перекусов: расширен ассортимент выпечки, в первую очередь «мелкоштучки». Появилось 12 новых наименований: шоколадно-сливочная вертута, пирожки с яблоком и вишней, слойка с творогом и лимоном, роллы из теста филло с сытными и сладкими начинками.

Новинка-2025 – кофе и горячие пончики

Культура быстрых перекусов с горячим кофе все больше захватывает сибиряков. Поэтому в планах на 2025 год – усилить направление готовой еды кофе-пойнтами. В 20 магазинах сети супермаркетов «Слата» появятся станции, где можно приготовить кофе с собой по комфортной цене, а одним из ярких событий года должен стать запуск линии пончиков – их будут выпекать прямо в магазине и продавать горячими.

Нон-фуд выходит на новый уровень

В сети супермаркетов «Слата» всегда представлены тематические коллекции, к примеру посуда и мелкая бытовая техника известных брендов, сезонные предложения (школа, дача, домашний текстиль и т. д.). В этом году в сети сделали большой упор на расширение предложения на трендовые игрушки для детей, актуальную посуду, в том числе в ассортименте появятся детские электромобили, подростковые велосипеды, электрические самокаты и др.