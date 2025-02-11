Новости

Дифтарифы в Иркутской области 2025, последние новости
10 «горячих» вопросов про тарифы
40 тысяч жилых домов в Иркутской области не стоят на кадастровом учете и не получают льготу
Перерасчет по дифтарифам будет сделан подтвердившим электроотопление жителям Иркутской области с 1 января
Все материалы сюжета

Беззаботность или недальновидность? 89% россиян не готовят финансовую подушку на старость

Читайте также:

Страховая пенсия в феврале увеличится до 25 тысяч рублей
27 января 2025
Путин: страховые и военные пенсии, соцвыплаты и пособия проиндексируют на 9,5%
23 января 2025

Большинство россиян не готовят финансовую подушку на старость, несмотря на желание жить в достатке на пенсии. Согласно исследованию, проведенному НПФ «Эволюция» и Финансовым университетом при правительстве России, 89% опрошенных не делают накоплений для обеспечения желаемой пенсии, хотя 99% выразили желание жить в достатке на пенсии. Опрос, результаты которого публикует РБК, охватил 2 тысячи человек в возрасте от 25 до 45 лет по всей стране, из которых 1,5 тысячи проживают в городах, а 500 — в провинции.

Почти половина респондентов рассчитывают на государственную пенсию (43%), а чуть более четверти (27%) — на будущие собственные накопления, включая НПФ. Люди с высшим образованием больше полагаются на личные сбережения, чем на государственную помощь.

Помимо государственной поддержки, более половины опрошенных рассчитывают на помощь близких и детей. 45% планируют накопить средства с помощью различных финансовых инструментов: 11% рассматривают корпоративную пенсионную программу, 9% — сдачу недвижимости в аренду, 3% — доход от ценных бумаг, 2% — накопительное страхование.


/ Сибирское Информационное Агентство /


Реклама на сайте

Слата
Вкусы, запахи, эмоции. Как «Слата» расширяет покупательский опыт
Дмитрий Ишевский, «Слата», «ХлебСоль»: «Фуд-ритейл пересмотрит стратегию развития»
«Амбассадоры бренда – среди нас»
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес