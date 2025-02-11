Беззаботность или недальновидность? 89% россиян не готовят финансовую подушку на старость

Большинство россиян не готовят финансовую подушку на старость, несмотря на желание жить в достатке на пенсии. Согласно исследованию, проведенному НПФ «Эволюция» и Финансовым университетом при правительстве России, 89% опрошенных не делают накоплений для обеспечения желаемой пенсии, хотя 99% выразили желание жить в достатке на пенсии. Опрос, результаты которого публикует РБК, охватил 2 тысячи человек в возрасте от 25 до 45 лет по всей стране, из которых 1,5 тысячи проживают в городах, а 500 — в провинции.

Почти половина респондентов рассчитывают на государственную пенсию (43%), а чуть более четверти (27%) — на будущие собственные накопления, включая НПФ. Люди с высшим образованием больше полагаются на личные сбережения, чем на государственную помощь.

Помимо государственной поддержки, более половины опрошенных рассчитывают на помощь близких и детей. 45% планируют накопить средства с помощью различных финансовых инструментов: 11% рассматривают корпоративную пенсионную программу, 9% — сдачу недвижимости в аренду, 3% — доход от ценных бумаг, 2% — накопительное страхование.